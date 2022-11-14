Яннис Адетокумбо назвал лучших иностранных игроков НБА: «Дончич, Фурнье, Яннис, Йокич и Эмбиид»
Суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо в шоу Сержа Ибаки «Насколько ты голоден?» («How Hungry Are You?») назвал свою стартовую пятерку, составленную из иностранцев, играющих в НБА, и стартовую пятерку из американцев.
«Иностранцы: Лука Дончич, Эван Фурнье, Яннис, Никола Йокич и Джоэл Эмбиид.
Американцы: Стефен Карри, Клэй Томпсон, Леброн Джеймс, Кевин Дюрюнт и Бэм Адебайо.
Мы их обыграем. Кто будет держать Эмбиида? Адебайо? Ладно, это разумно. Кто будет защищаться против Йокича, а кто против меня?» – сказал Яннис.
Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3
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