Яннис Адетокумбо назвал лучших иностранных игроков НБА: «Дончич, Фурнье, Яннис, Йокич и Эмбиид»

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Суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо в шоу Сержа Ибаки «Насколько ты голоден?» («How Hungry Are You?») назвал свою стартовую пятерку, составленную из иностранцев, играющих в НБА, и стартовую пятерку из американцев.

«Иностранцы: Лука Дончич, Эван Фурнье, Яннис, Никола Йокич и Джоэл Эмбиид.

Американцы: Стефен Карри, Клэй Томпсон, Леброн Джеймс, Кевин Дюрюнт и Бэм Адебайо.

Мы их обыграем. Кто будет держать Эмбиида? Адебайо? Ладно, это разумно. Кто будет защищаться против Йокича, а кто против меня?» – сказал Яннис.

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3

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