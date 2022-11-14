Георгий Жбанов: «После поражения в Москве УНИКСу было важно реабилитироваться перед своими болельщиками»

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Парма-Пари Георгий Жбанов Баскетбол

Защитник УНИКСа Георгий Жбанов прокомментировал победу над «Пармой» (93:74) в домашнем матче Лиги ВТБ.

«Отличная победа. После поражения в Москве нам было важно реабилитироваться перед своими болельщиками.

Сегодня выполнили все указания тренера, жестко играли в защите, в нападении действовали слаженно, делились мячом и показали командный баскетбол. Поздравляю с заслуженной победой своих одноклубников, тренерский штаб, наших болельщиков и клуб», – сказал Жбанов.

Жбанов стал самым результативным игроком в составе УНИКСа, набрав 17 очков и сделав 4 перехвата.

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