Георгий Жбанов: «После поражения в Москве УНИКСу было важно реабилитироваться перед своими болельщиками»
Защитник УНИКСа Георгий Жбанов прокомментировал победу над «Пармой» (93:74) в домашнем матче Лиги ВТБ.
«Отличная победа. После поражения в Москве нам было важно реабилитироваться перед своими болельщиками.
Сегодня выполнили все указания тренера, жестко играли в защите, в нападении действовали слаженно, делились мячом и показали командный баскетбол. Поздравляю с заслуженной победой своих одноклубников, тренерский штаб, наших болельщиков и клуб», – сказал Жбанов.
Жбанов стал самым результативным игроком в составе УНИКСа, набрав 17 очков и сделав 4 перехвата.
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