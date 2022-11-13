Милутинов снова возглавил топ-20 игроков Лиги ВТБ от «Взял Мяч», Швед – 2-й, Рейнольдс – 3-й
Телеграм-канал «Взял мяч» представил обновленный рейтинг топ-20 игроков Единой лиги ВТБ
Центровой ЦСКА Никола Милутинов вернулся на первое место, а его одноклубник Алексей Швед поднялся на вторую строчку.
Они сместили с вершины рейтинга Джалена Рейнольдса, который представляет УНИКС. Следом расположился разыгрывающий казанской команды Ненад Димитриевич.
Топ-20 игроков Единой лиги ВТБ по версии «Взял Мяч»:
1. Никола Милутинов (ЦСКА)
2. Алексей Швед (ЦСКА)
3. Джален Рейнольдс (УНИКС)
4. Ненад Димитриевич (УНИКС)
5. Томас Эртель («Зенит»)
6. Ливио Жан-Шарль (ЦСКА)
7. Луи Лабери (УНИКС)
8. Маркос Найт («Самара»)
9. Деян Давидовац (ЦСКА)
10. Дмитрий Кулагин («Зенит»)
11. Андрей Лопатин (МБА)
12. Калеб Хоумсли («Зенит»)
13. Малкольм Томас («Самара»)
14. Каспер Уэйр (ЦСКА)
15. Даллас Мур (ЦСКА)
16. Антон Астапкович (ЦСКА)
17. Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»)
18. Трей Томпкинс («Зенит»)
19. Тимофей Якушин (МБА)
20. Джейлен Барфорд («Локомотив-Кубань»)
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