Милутинов снова возглавил топ-20 игроков Лиги ВТБ от «Взял Мяч», Швед – 2-й, Рейнольдс – 3-й

Телеграм-канал «Взял мяч» представил обновленный рейтинг топ-20 игроков Единой лиги ВТБ

Центровой ЦСКА Никола Милутинов вернулся на первое место, а его одноклубник поднялся на вторую строчку.

Они сместили с вершины рейтинга Джалена Рейнольдса, который представляет . Следом расположился разыгрывающий казанской команды Ненад Димитриевич.

Топ-20 игроков Единой лиги ВТБ по версии «Взял Мяч»:

1. Никола Милутинов (ЦСКА)

2. Алексей Швед (ЦСКА)

3. Джален Рейнольдс (УНИКС)

4. Ненад Димитриевич (УНИКС)

5. Томас Эртель («Зенит»)

6. Ливио Жан-Шарль (ЦСКА)

7. Луи Лабери (УНИКС)

8. Маркос Найт («Самара»)

9. Деян Давидовац (ЦСКА)

10. («Зенит»)

11. Андрей Лопатин (МБА)

12. Калеб Хоумсли («Зенит»)

13. Малкольм Томас ( )

14. Каспер Уэйр (ЦСКА)

15. Даллас Мур (ЦСКА)

16. Антон Астапкович (ЦСКА)

17. Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»)

18. Трей Томпкинс ( )

19. Тимофей Якушин (МБА)

20. Джейлен Барфорд («Локомотив-Кубань»)

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