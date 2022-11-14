Велимир Перасович: «Сегодня УНИКС провел одну из лучших игр в сезоне»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заявил, что его команда провела один из лучших матчей в нынешнем сезоне, обыграв на своей площадке «Парму» – 93:74.

«В первую очередь, поздравляю своих игроков с победой. На мой взгляд, сегодня мы провели одну из лучших игр в сезоне.

Нам противостояла по-настоящему хорошая команда, которая демонстрирует очень качественный баскетбол. Это доказали матчи «Пармы» с ЦСКА и «Зенитом», судьба которых решалась только в концовках.

Сегодня наша энергия была на высоком уровне, особенно в те моменты, когда на площадке появлялись игроки скамейки. Мы показали очень хорошую защиту, вынудив соперника совершить 24 потери. Рад, что вернулись на более высокий уровень по сравнению с тремя предыдущими матчами», – сказал Перасович.

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