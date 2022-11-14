Евгений Пашутин: «Нам следует быть более жесткими как в защите, так и в нападении»

Главный тренер «Пармы» после поражения от (74:93) заявил, что его команда играет очень мягко и ей следует быть более жесткой.

«Мне сложно комментировать. УНИКС выиграл заслуженно.

В третьей четверти играли очень мягко и совершили 24 ошибки под давлением. Нам следует пересмотреть такое отношение и быть более жесткими как в защите, так и в нападении», – сказал Пашутин.

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