Евгений Пашутин: «Нам следует быть более жесткими как в защите, так и в нападении»

Теги УНИКС Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма-Пари Баскетбол

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин после поражения от УНИКСа (74:93) заявил, что его команда играет очень мягко и ей следует быть более жесткой.

«Мне сложно комментировать. УНИКС выиграл заслуженно.

В третьей четверти играли очень мягко и совершили 24 ошибки под давлением. Нам следует пересмотреть такое отношение и быть более жесткими как в защите, так и в нападении», – сказал Пашутин.

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