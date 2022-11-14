Эмил Райкович после победы над «НН»: «Игроки хорошо справились с задачей, все внесли свой вклад»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович остался доволен игрой своих подопечных в домашнем матче Лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (107:63).

«Готовиться к этой игре было непросто, так как кроме Саймона у нас не было еще и Ливио. Мы серьезно готовились, и игроки хорошо справились с задачей, все внесли свой вклад, старались на высшем уровне. Вот почему получилась такая большая разница.

Хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые постоянно приходят на наши матчи, чтобы поддержать нас, они дают нам толчок, дополнительную мотивацию, которая иногда нужна игрокам», – сказал Райкович.

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