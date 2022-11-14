Открыта продажа билетов на домашний матч баскетбольной «Астаны» с ЦСКА

Открыта продажа билетов на домашний матч баскетбольной «Астаны» с московским ЦСКА в Единой Лиге ВТБ.

Игра пройдет 18 ноября на велотреке «Сарыарка», старт в 19:30.

Купить билеты можно на сайте Zakazbiletov.kz.

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