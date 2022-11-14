Алексей Швед: «Даже если сборная будет проводить какие-то матчи, я уже все, закончил»

Защитник ЦСКА Алексей Швед исключил возвращение в сборную России.

«Даже если сборная будет проводить какие-то матчи, я уже все, закончил, совершенно точно. Там уже играет молодежь – пусть.

Из моей команды, которая участвовала в Олимпиаде 2012 года, уже никого нет, кроме Саймона ( – прим. Sports.ru). Все остальные закончили со сборной, как и я», – заявил 33-летний игрок.

Ранее президент РФБ Андрей Кириленко сообщил, что организация будет искать возможности для проведения товарищеских матчей национальных сборных.

Крутость российской бронзы на Олимпиаде-2012 поражает до сих пор. Это была команда выдающихся мастеров