Зоран Лукич: «ЦСКА уверенно использует преимущество над соперниками»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» отдал должное ЦСКА, с которым его команда сыграет в следующем туре.

«Мы встречаемся с обладателем первого места в турнирной таблице, командой, которая в официальных матчах этого сезона идет без поражений и продолжает уверенно использовать свое преимущество над соперниками», – сказал Лукич.

«Нижний» сыграет с в понедельник. Встреча пройдет в Москве.

«Минск» идет за Вембаньямой, «Автодор» меняет тренера, Милутинов в посудной лавке. Итоги октября в Единой Лиге от Рахона