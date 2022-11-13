Зоран Лукич: «ЦСКА уверенно использует преимущество над соперниками»

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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич отдал должное ЦСКА, с которым его команда сыграет в следующем туре.

«Мы встречаемся с обладателем первого места в турнирной таблице, командой, которая в официальных матчах этого сезона идет без поражений и продолжает уверенно использовать свое преимущество над соперниками», – сказал Лукич.

«Нижний» сыграет с ЦСКА в понедельник. Встреча пройдет в Москве.

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