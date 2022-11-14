Несмотря на удаление Нико Мэнниона, Италия обыграла Грузию и вышла на ЧМ-2023

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Сборная Италии в упорной борьбе обыграла команду Грузии (85:84) и прошла квалификацию на чемпионат мира 2023 года.

Итальянский разыгрывающий Нико Мэннион был удален с площадки на 13-й минуте встречи. Игрок «Виртуса» в первой четверти получил неспортивный фол, а затем во второй четверти был наказан техническим фолом за симуляцию.

Лучшим в составе победителей стал Марко Списсу, который набрал 15 очков, сделал 6 подборов и 8 передач.

Италия одержала шестую победу в квалификации чемпионата мира и обеспечила себе участие в основном турнире. Грузия в феврале сыграет решающие матчи с Нидерландами и Исландией.

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