Паоло Банкеро: «Планирую играть за сборную Италии, но не знаю когда»

Первый номер драфта-2022, новичок рассказал, как получил итальянское гражданство, и подтвердил, что планирует играть за национальную сборную этой страны.

«Когда мне было 16 лет, руководители итальянской сборной обратились к моему отцу. Они спросили: «У него есть итальянские корни? Может ли он получить гражданство? Отец сказал им, что да. Итак, начался процесс, я несколько раз летал в Сан-Франциско, чтобы встретиться с ними в итальянском посольстве, у нас было несколько встреч, и в итоге я получил итальянский паспорт.

Я планирую играть за сборную Италии, но не знаю когда. Я еще не был там, но получаю столько любви оттуда, это невероятно. Мне не терпится посетить Италию», – признался Банкеро.

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