Джанмарко Поццекко – об «окнах» ФИБА: «Это как выбирать, кого ударить – мать или отца»

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко раскритиковал расписание матчей квалификации к чемпионату мира-2023, которое сформировалось в результате конфликта между и Евролигой.

«Вы понимаете, что Яннис Адетокумбо, возможно, не сыграет на чемпионате мира? Я хотели бы увидеть там его и Николу Йокича. Сегодня Греция проиграла с разницей в 20 очков без Адетокумбо. С такими правилами не факт, что на чемпионате мира сыграют звезды.

Не понимаю, как кто-то может придумать такие необычные правила, а все остальные – согласиться с этим. Кроме того, это приводит к травмам. Когда я играл, можно было пригласить в команду звездных игроков, даже если они пропустили какое-то время. Теперь я не могу этого сделать, потому что матчи одновременно с матчами сборных.

Игрокам приходится делать тяжелый выбор. Эта ситуация кажется мне безумием. Я ничего не выиграл за свою карьеру. Меня уважают и признают больше, чем я действительно заслуживаю. Мне очень жаль, потому что ребята не сделали ничего выдающегося и это была бы хорошая возможность для них.

Они должны свободно играть и за сборную, и за клуб. Если мы не поедем на чемпионат мира, у них будет горе. Игроки вынуждены выбирать между Евролигой и выступлением за сборную в свои выходные. Это как выбирать, кого ударить – мать или отца», – заявил Поццекко.

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