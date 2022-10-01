Вангелис Лиолиос: «ФИБА сделала первый шаг навстречу Евролиге»

Президент Федерации баскетбола Греции Вангелис Лиолиос выразил надежду, что и придут к согласию в ключевых организационных вопросах.

Отборочные матчи чемпионата мира-2023 в ноябре пройдут только в пятницу (11 ноября) и понедельник (14 ноября) в качестве жеста доброй воли со стороны ФИБА. Международная федерация рассчитывает, что новый календарь позволит баскетболистам и тренерам Евролиги выступить за свои национальные сборные.

«Это был первый шаг к объединению европейского баскетбола. Вы все знаете, что мы попросили перенести на один день все матчи национальных сборных, которые попали в расписание Евролиги. Мы ожидаем, что Евролига тоже сделает шаг навстречу, чтобы в скором времени весь европейский баскетбол объединился», – сказал Лиолиос.

Евробаскет-2022 реально оказался лучшим в современной истории. И вот почему