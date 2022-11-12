«Раскритикуйте сами себя и уйдите в отставку». «Пао» не отпустил Георгиоса Папаяниса в сборную Греции

Владелец Димитрис Яннакопулос раскритиковал Федерацию баскетбола Греции, которая объявила состав сборной на матчи квалификации к чемпионату мира-2023, не посоветовавшись с клубами.

«На протяжении многих лет руководство «Панатинаикоса» и представители клуба доказывали, что они сборная для них превыше всего. «Панатинаикос» всегда был основой успехов национальной команды, но они, к сожалению, остались в прошлом.

Руководителям греческой федерации, которая в последние годы провалилась, стоит раскритиковать сами себя и уйти в отставку, а не оказывать давление на всех остальных, чтобы оправдать возможный провал», – заявил Яннакопулос.

В ответ на действия федерации клуб не отпустил форварда в сборную на матчи квалификации.

Лидера Франции выгнали из сборной после перехода в «Зенит». Не за любовь к деньгам «Газпрома», а за вранье