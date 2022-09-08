Яннис Адетокумбо получил легкое растяжение связок голеностопного сустава

Федерация баскетбола Греции сделала официальное заявление по поводу травмы в матче против Эстонии (90:69).

«Яннис Адетокумбо получил легкое растяжение связок правого голеностопного сустава и находится под наблюдением медицинского персонала для постоянной оценки его состояния», – говорится в заявлении.

Яннис подвернул ногу за 6:10 до конца третьей четверти матча, столкнувшись с эстонским разыгрывающим Керром Крийсой, и провел оставшуюся часть встречи на скамейке.

В пятницу утром сборная Греции отправится в Берлин, где пройдет заключительный этап чемпионата Европы.

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