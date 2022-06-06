Владелец «Панатинаикоса» Яннакопулос пожаловался президенту Греческой федерации на судейство

Менее чем через сутки после поражения от «Лариссы» в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф чемпионата Греции (62:74, 2-2) владелец «Пао» Димитрис Яннакопулос нанес неожиданный визит в штаб-квартиру Федерации баскетбола Греции.

Как сообщает Gazetta.gr, Яннакопулос намеревался поговорить с президентом федерации Вангелисом Лиолиосом. Между ними состоялась короткая беседа, менее двух минут, в ходе которой владелец «Пао» пожаловался на судейство.

Согласно SDNA, Яннакопулос сказал Лиолиосу: «Пока «Панатинаикос» не будет продан, я не потерплю, чтобы вы нас обкрадывали». Как отмечает издание, греческий бизнесмен был в ярости.

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