«Меня мотивирует его подход к жизни». Волейболист Мэттью Андерсон назвал Кобе Брайанта примером для себя

Волейболист петербургского и сборной США Мэттью Андерсон в интервью «Матч ТВ» назвал пятикратного чемпиона НБА в составе «Лейкерс» Кобе Брайанта примером для себя среди спортсменов.

— Был ли у вас в детстве кумир среди спортсменов?

— Не думаю, что вы их знаете, но это несколько игроков в американский футбол. Считал их крутыми спортсменами. В то время также успешно играл в НБА Майкл Джордан.

На самом деле я не боготворю известных людей. Для меня кумиром были, скорее, члены моей семьи — папа и дядя.

— Кто из спортсменов является для вас примером сейчас?

— Наверное, Брайант. Покойся с миром, Кобе. Меня мотивирует его подход к жизни. Слушаю его рассказы о планировании дня и удивляюсь. Иногда не могу понять, что хочу приготовить на завтрак, а он уже на десять шагов вперед мог продумать свое расписание.

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