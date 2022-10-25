Ламар Одом – об Энтони Дэвисе: «Обменяйте этого ублюдка, если он не собирается играть»
Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Ламар Одом считает, что клубу стоит расстаться с Энтони Дэвисом.
«Они должны совершить несколько сделок, чтобы изменить ситуацию. Думаю, им придется обменять Энтони Дэвиса, даже если большинство людей не согласится с этой идеей.
Я уважаю Энтони Дэвиса, он один из моих любимых игроков. Однако за последние два года он провел менее 82 матчей. Я знаю, что сказал бы Кобе Брайант: «Эй, обменяйте этого ублюдка, если он не собирается играть», – заявил Одом.
«Лейкерс» проиграли все три матча на старте нынешнего регулярного чемпионата.
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