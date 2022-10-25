Ламар Одом – об Энтони Дэвисе: «Обменяйте этого ублюдка, если он не собирается играть»

Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» считает, что клубу стоит расстаться с Энтони Дэвисом.

«Они должны совершить несколько сделок, чтобы изменить ситуацию. Думаю, им придется обменять Энтони Дэвиса, даже если большинство людей не согласится с этой идеей.

Я уважаю , он один из моих любимых игроков. Однако за последние два года он провел менее 82 матчей. Я знаю, что сказал бы : «Эй, обменяйте этого ублюдка, если он не собирается играть», – заявил Одом.

«Лейкерс» проиграли все три матча на старте нынешнего регулярного чемпионата.

«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!