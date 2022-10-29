Чарльз Баркли: «Майкла, Кобе и Леброна можно назвать идеальными игроками»
Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли назвал свою тройку величайших игроков НБА в истории.
«Я рассматриваю Майкла Джорада, Кобе Брайанта и Леброна Джеймса в качестве лучших. Не хочу упустить кого-то, потому что Карим Абдул-Джаббар тоже достоин. Он великий на все времена.
Покойный Билл Расселл – великий игрок на все времена, но я никогда не ждал от него 20 очков в каждом матче. Не думаю, что он был великим атакующим игроком. Он великий победитель, подбирающий, защитник. Однако тех трех парней можно назвать идеальными игроками», – заявил Баркли.
15 фотографий, на которых Майкл Джордан парит в воздухе
Комментарии