Чарльз Баркли: «Майкла, Кобе и Леброна можно назвать идеальными игроками»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Кобе Брайант НБА Чарльз Баркли Билл Расселл Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли назвал свою тройку величайших игроков НБА в истории.

«Я рассматриваю Майкла Джорада, Кобе Брайанта и Леброна Джеймса в качестве лучших. Не хочу упустить кого-то, потому что Карим Абдул-Джаббар тоже достоин. Он великий на все времена.

Покойный Билл Расселл – великий игрок на все времена, но я никогда не ждал от него 20 очков в каждом матче. Не думаю, что он был великим атакующим игроком. Он великий победитель, подбирающий, защитник. Однако тех трех парней можно назвать идеальными игроками», – заявил Баркли.

15 фотографий, на которых Майкл Джордан парит в воздухе

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные