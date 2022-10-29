Чарльз Баркли: «Майкла, Кобе и Леброна можно назвать идеальными игроками»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт назвал свою тройку величайших игроков НБА в истории.

«Я рассматриваю Майкла Джорада, и в качестве лучших. Не хочу упустить кого-то, потому что тоже достоин. Он великий на все времена.

Покойный Билл Расселл – великий игрок на все времена, но я никогда не ждал от него 20 очков в каждом матче. Не думаю, что он был великим атакующим игроком. Он великий победитель, подбирающий, защитник. Однако тех трех парней можно назвать идеальными игроками», – заявил Баркли.

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