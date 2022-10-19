Яннис Адетокумбо: «По мышлению я в какой-то степени похож на Кобе»

Форвард прокомментировал сравнение с легендарным баскетболистом .

«Я никогда не буду так говорить или неуважительно относиться к имени великого Кобе. Мне не нравится вспоминать про него. Но я чувствую, что мы должны говорить о нем, чтобы он не был забыт.

Мне не хочется упоминать его имя, чтобы привлечь внимание к этому разговору. Я не был близок с ним, но считаю, что по мышлению я в какой-то степени похож на него», – заявил Адетокумбо.

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