«Шак, Кобе, Айзейя, Майкл и Родман». Джон Салли назвал стартовую пятерку бывших одноклубников

Четырехкратный чемпион НБА Джон Салли в подкасте Шэннона Шарпа назвал стартовую пятерку игроков, с которыми он когда-либо выступал в одной команде.

«Меня в ней нет, я тренер? Хорошо, я бы взял Шака, Билла Лэймбира, , ... Погоди, похоже, я пьян. Шакил, Кобе, , и Деннис Родман.

Какой у них будет результат? Я скажу, какой у них будет результат. Семь человек получат по лицу. Майкл не будет делиться мячом, Кобе не будет делиться мячом, Айзейя в зависимости от настроения будет говорить, кто получит мяч. Деннис будет максимально жестко играть в защите. Шакил будет в центре», – сказал Салли.

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