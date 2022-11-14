Разыгрывающий в одном из эпизодов матча с «Бруклином» (116:103) отзащищался один на один против лидера соперника .

В конце первой четверти Уэстбрук накрыл бросок Дюрэнта со средней дистанции, после чего Кевин оказался на паркете.

В активе Уэстбрука 14 очков (4 из 15 с игры), 6 подборов и 12 передач со скамейки.

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