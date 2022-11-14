Расселл Уэстбрук накрыл бросок Кевина Дюрэнта

Теги Лейкерс Бруклин НБА видео Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук в одном из эпизодов матча с «Бруклином» (116:103) отзащищался один на один против лидера соперника Кевина Дюрэнта.

В конце первой четверти Уэстбрук накрыл бросок Дюрэнта со средней дистанции, после чего Кевин оказался на паркете.

В активе Уэстбрука 14 очков (4 из 15 с игры), 6 подборов и 12 передач со скамейки.

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные