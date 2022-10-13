Леброн Джеймс девятый год подряд является самым высокооплачиваемым игроком НБА по версии Forbes

Звездный форвард «Лейкерс» девятый год подряд возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков по версии Forbes.

Общий доход четырехкратного чемпиона лиги в 2022 году – 124,5 миллиона долларов. 44,5 млн составит зарплата Леброна в НБА, еще 80 млн 37-летний игрок получит от рекламы и других проектов за пределами площадки.

Второе место занимает разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (95,1 млн), третье – форвард «Бруклина» (88), четвертое – форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо (86,5).

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НБА в 2022 году:

1. Леброн Джеймс («Лейкерс») — 124,5 миллиона долларов (44,5 – на площадке; 80,0 – за пределами площадки)

2. («Голден Стэйт») — 95,1 (48,1; 47,0)

3. Кевин Дюрэнт («Бруклин») — 88,0 (43,0; 45,0)

4. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 86,5 (42,5; 44,0)

5. Расселл Уэстбрук («Лейкерс») — 82,1 (47,1; 35,0)

6. Клэй Томпсон ( ) — 60,6 (40,6; 20,0)

7. Дэмиан Лиллард («Портленд») — 60,5 (42,5; 18,0)

8. («Филадельфия») — 53,0 (33,0; 20,0)

9. Пол Джордж («Клипперс») – 51,0 (42,5; 8,5)

10. Джимми Батлер («Майами») — 49,7 (37,7; 12,0)

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