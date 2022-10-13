Леброн Джеймс девятый год подряд является самым высокооплачиваемым игроком НБА по версии Forbes
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс девятый год подряд возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков по версии Forbes.
Общий доход четырехкратного чемпиона лиги в 2022 году – 124,5 миллиона долларов. 44,5 млн составит зарплата Леброна в НБА, еще 80 млн 37-летний игрок получит от рекламы и других проектов за пределами площадки.
Второе место занимает разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (95,1 млн), третье – форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт (88), четвертое – форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо (86,5).
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НБА в 2022 году:
1. Леброн Джеймс («Лейкерс») — 124,5 миллиона долларов (44,5 – на площадке; 80,0 – за пределами площадки)
2. Стефен Карри («Голден Стэйт») — 95,1 (48,1; 47,0)
3. Кевин Дюрэнт («Бруклин») — 88,0 (43,0; 45,0)
4. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 86,5 (42,5; 44,0)
5. Расселл Уэстбрук («Лейкерс») — 82,1 (47,1; 35,0)
6. Клэй Томпсон («Голден Стэйт») — 60,6 (40,6; 20,0)
7. Дэмиан Лиллард («Портленд») — 60,5 (42,5; 18,0)
8. Джеймс Харден («Филадельфия») — 53,0 (33,0; 20,0)
9. Пол Джордж («Клипперс») – 51,0 (42,5; 8,5)
10. Джимми Батлер («Майами») — 49,7 (37,7; 12,0)
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