«Из него сделали объект насмешек». Дюрэнт поддержал Уэстбрука

Форвард прокомментировал критику в адрес разыгрывающего .

«От «Лейкерс» многого ждали в прошлом сезоне. Там ты всегда под микроскопом. Расселл промазал из-под кольца, не реализовал трехочковый. У него может быть 5 из 7, но он промазал два последних броска, и его начинают критиковать.

Теперь из него сделали объект насмешек. Разговоры вокруг нашей игры стали токсичными. Я понимаю, когда критикуют за действия на площадке, но сейчас это начинает превращаться во что-то другое», – заявил Дюрэнт.

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