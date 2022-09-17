У Леброна самый высокий совокупный доход в 2022-м, у Карри – 2-й, у Уэстбрука – 5-й

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс Милуоки Бруклин НБА бизнес Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук Стефен Карри Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс является самым высокооплачиваемым игроком НБА в 2022 году.

Совокупный доход Джеймса, включая зарплату в НБА и рекламные сделки, составил 111,2 миллиона долларов.

Вторым в рейтинге стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (92,8 млн долларов), третьим – форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт (87,2 млн долларов).

Также в первую пятерку входят лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо (80,3) и разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук (74,2).

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?

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