У Леброна самый высокий совокупный доход в 2022-м, у Карри – 2-й, у Уэстбрука – 5-й

Форвард является самым высокооплачиваемым игроком НБА в 2022 году.

Совокупный доход Джеймса, включая зарплату в НБА и рекламные сделки, составил 111,2 миллиона долларов.

Вторым в рейтинге стал разыгрывающий (92,8 млн долларов), третьим – форвард «Бруклина» (87,2 млн долларов).

Также в первую пятерку входят лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо (80,3) и разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук (74,2).

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?