Репортер New York Post Брайан Льюис спросил владельца Джозефа Цая, вернется ли разыгрывающий Кайри Ирвинг в состав во время текущего выездного тура команды.

«Ему еще есть над чем поработать.

Он должен показать людям, что сожалеет. Что важно, и что люди упускают, это то, что он извинился только после того, как его отстранили», – ответил Цай.

«Этот ответ настораживает по нескольким причинам», – прокомментировал слова владельца «Нетс» защитник «Селтикс» , не называя эти причины.

«Нетс» отстранили Ирвинга как минимум на пять матчей за публикацию ссылки на документальный фильм, который содержит антисемитские идеи. Клуб выставил игроку шесть требований, которые тот должен выполнить прежде, чем вернется на площадку.

По информации СМИ, Цай хотел отчислить Ирвинга, когда посмотрел фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который продвигал Ирвинг.

В субботу Ирвинг пропустит пятый матч подряд. По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, игрок вряд ли присоединится к команде во время текущего 4-матчевого выездного тура, который завершится в четверг в Портленде. В отсутствие Ирвинга «Нетс» выиграли четыре матча из пяти.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют