Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг не сыграет против в это воскресенье.

Главный тренер «Нетс» подтвердил, что статус Ирвинга не изменился. Таким образом, баскетболист пропустит пятый матч подряд после отстранения за антисемитизм. Без него команда выиграла три из четырех встреч.

отстранил Ирвинга как минимум на пять матчей за публикацию ссылки на документальный фильм, который содержит антисемитские идеи. Клуб выставил игроку шесть требований, которые он должен выполнить прежде, чем вернется на площадку.

Ранее сообщалось, что стороны работают над улучшением ситуации, но это может занять больше времени, чем планировалось изначально. Скорее всего, Ирвинг не вернется по ходу 4-матчевого выезда «Нетс», который завершится в Портленде в четверг.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют