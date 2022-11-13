Владелец «Нетс» хотел отчислить Кайри Ирвинга, когда посмотрел опубликованный игроком антисемитский фильм

Владелец Джозеф Цай хотел отчислить Кайри Ирвинга после того, как игрок опубликовал антисемитский фильм в своих соцсетях и спровоцировал скандал.

По информации журналиста Rolling Stone Мэтта Салливана, бизнесмен и его жена Клара полностью посмотрели фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который стал предметом обсуждения, и это вызвало у них крайне негативное отношение к Ирвингу.

Отмечается, что со временем Цай решил сделать из баскетболиста «мученика» вместе того, чтобы платить ему за отчисление. В итоге «Нетс» отстранили Ирвинга как минимум на пять матчей и выставили игроку шесть требований, которые он должен выполнить прежде, чем вернется на площадку.

Недавно Цай заявил, что провел встречу с Ирвингом и убедился в отсутствии у него антисемитских убеждений.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют

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