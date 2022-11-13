Кевин Дюрэнт: «Кайри Ирвинг находится в прекрасном настроении»

Форвард заявил, что недавно общался с партнером по команде Кайри Ирвингом, и тот находится «в прекрасном настроении».

«Он с нетерпением ждет возможности выйти на площадку. Вы знаете Кайри, он – игрок, он любит играть. Так что, надеюсь, со всем этим покончено, мы сможем забыть об этом и скоро вернуть его на паркет.

Не нам решать, когда Кайри вернется. Мы стараемся сосредоточиться на тренировках и матчах. Когда это произойдет, тогда и произойдет», – сказал Дюрэнт.

«Нетс» отстранили Ирвинга как минимум на пять матчей за публикацию ссылки на документальный фильм, который содержит антисемитские идеи. Клуб выставил игроку шесть требований, которые тот должен выполнить прежде, чем вернется на площадку.

В субботу Ирвинг пропустит пятый матч подряд. По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, игрок вряд ли присоединится к команде во время текущего 4-матчевого выездного тура, который завершится в четверг в Портленде.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют