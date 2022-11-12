Пол Пирс – о требованиях «Нетс» к Ирвингу: «Это перебор»

Чемпион НБА в составе «Бостона» высказался по поводу ситуации, в которой оказался разыгрывающий Кайри Ирвинг после публикации сообщения с отсылкой к антисемитскому фильму.

Ирвингу необходимо выполнить ряд условий, чтобы вернуться в команду после отстранения.

«Это перебор. Давайте говорить начистоту. Кайри осознал, что совершил ошибку. Он извинился за нее. И вот теперь они выкатывают все эти требования, необходимые для возвращения в игру. Я не согласен с этим. Мы все знаем, что Ирвинг не является ненавистником, злым человеком. Он не антисемит. Мы слышали как множество дружественно настроенных по отношению к нему людей поддержали его. Я не согласен с условиями, которые выдвинуты», – заявил Пирс.

«Бруклин» хочет, чтобы Ирвинг:

1. Принес извинения за то, что опубликовал ссылку на фильм, и осудил его как опасный контент, а также дал понять, что не разделяет антисемитские убеждения.

2. Пожертвовал 500 тысяч долларов Антидиффамационной лиге на борьбу с ненавистью и нетерпимостью в обществе.

3. Прошел специальные курсы по повышению восприимчивости к подобным проблемам, которые для него организуют «Нетс».

4. Прошел специальные курсы по профилактике антисемитизма и ненависти, которые для него организуют «Нетс».

5. Встретился с представителями Антидиффамационной лиги, а также с лидерами еврейских общин Бруклина.

6. После прохождения первых пяти шагов встретился с владельцем Джо Цаем и представителями клуба и продемонстрировал, что осознал свои ошибки и серьезность того вреда, который причинил, и заверил, что подобное поведение не повторится.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют