«Мемфис» разместил цитату Дрэймонда Грина в тренажерном зале

используют выпады форварда «Голден Стэйт» в качестве мотивации.

«Гризлис» уступили будущим чемпионам во втором раунде плей-офф со счетом 2-4. Игроки обеих команд неоднократно вступали в словесную перепалку.

«Они привлекли большое внимание своим поведением. Соперники будут по-другому настраиваться на них. Теперь их слова будут проверены на практике», – сказал Грин в одном из интервью после победы в чемпионате.

«Мемфис» разместил данную цитату Дрэймонда в своем тренажерном зале.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА