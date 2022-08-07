«Мемфис» разместил цитату Дрэймонда Грина в тренажерном зале

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

«Мемфис» используют выпады форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина в качестве мотивации.

«Гризлис» уступили будущим чемпионам во втором раунде плей-офф со счетом 2-4. Игроки обеих команд неоднократно вступали в словесную перепалку.

«Они привлекли большое внимание своим поведением. Соперники будут по-другому настраиваться на них. Теперь их слова будут проверены на практике», – сказал Грин в одном из интервью после победы в чемпионате.

«Мемфис» разместил данную цитату Дрэймонда в своем тренажерном зале.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА

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