Дрэймонд Грин пригласил семью Джа Морэнта на рождественский ужин

Форвард «Голден Стэйт» отреагировал на твит Джа Морэнта о рождественском матче между «Гризлис» и «Уорриорз» и пригласил разыгрывающего с семьей на ужин.

«Вот она, сила твоего голоса, малыш! Поехали! Приводи семью на ужин после игры», – написал Грин в Twitter.

В июне, после того, как «Голден Стэйт» завоевал четвертый титул за восемь лет, Морэнт и Грин обменялись твитами о возможной встрече «Уорриорз» и «Гризлис» в Рождество. Морэнт предлагал провести матч в Мемфисе, однако Грин отметил, что «чемпионы в Рождество играют дома».

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться