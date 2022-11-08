Стефен Карри – о 47 очках: «От меня ждут такой игры в каждом матче»

Разыгрывающий прокомментировал свое выступление в матче против против (116:113).

Карри реализовал 7 трехочковых и набрал 47 очков. «Уорриорз» прервали серию из пяти поражений подряд. Показатели команды теперь составляют 4-7.

«Это не является дополнительной нагрузкой, ведь от меня ждут такой игры в каждом матче. Но это говорит о том, насколько трудно добиться победы в НБА. Нет никакого секрета в том, что в середине матчей у нас случаются спады.

Мы заканчиваем первую четверть с хорошим преимуществом, контролируем игру. А потом мы начинаем отдавать инициативу. С нами часто такое происходит, и нам нужно это исправить, чтобы соответствовать нашему статусу», – заявил Карри.

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