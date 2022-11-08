Дрэймонд Грин – о 47 очках Карри: «Он просто не мог допустить нашего поражения»

Теги Бостон Голден Стэйт Сакраменто НБА Стефен Карри Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отдал должное звездному одноклубнику Стефену Карри после матча против «Сакраменто» (116:113).

Карри реализовал 7 трехочковых и набрал 47 очков. «Уорриорз» прервали серию из пяти поражений подряд. Показатели команды теперь составляют 4-7.

«Это напомнило мне 4-й матч финала НБА. Он просто не мог допустить нашего поражения», – сказал Грин.

Карри набрал 43 очка в четвертом матче финальной серии этого года против «Бостона». «Уорриорз» одержали важную победу на выезде (107:97) и сравняли счет в серии (2-2), после чего стали чемпионами (4-2).

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