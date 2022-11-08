Дрэймонд Грин – о 47 очках Карри: «Он просто не мог допустить нашего поражения»

Форвард отдал должное звездному одноклубнику после матча против (116:113).

Карри реализовал 7 трехочковых и набрал 47 очков. «Уорриорз» прервали серию из пяти поражений подряд. Показатели команды теперь составляют 4-7.

«Это напомнило мне 4-й матч финала НБА. Он просто не мог допустить нашего поражения», – сказал Грин.

Карри набрал 43 очка в четвертом матче финальной серии этого года против . «Уорриорз» одержали важную победу на выезде (107:97) и сравняли счет в серии (2-2), после чего стали чемпионами (4-2).

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