Гарретт Темпл: «Кайри Ирвинг принес те извинения, которые должен был»

Ветеран «Нового Орлеана», вице-президент профсоюза игроков НБА Гарретт Темпл прокомментировал сантисемитский скандал с участием Кайри Ирвинга.

Ранее профсоюз заявил, что собирается обжаловать отстранение разыгрывающего, а также навязанные баскетболисту его клубом условия по возвращению в состав.

«Люди совершают ошибки. Из этого можно извлечь урок о том, насколько важны социальные сети, даже когда вы просто делаете репост. Нынешние платформы позволяют людям внимательно наблюдать за нами.

Не стоит публиковать или делиться чем-то, пока ты не узнаешь все, что там содержится. Даже если ты сделаешь репост, это опасно. Именно такой урок нужно извлечь из данной ситуации.

На мой взгляд, он принес те извинения, которые должен был. Он ответил за свои действия. В конце концов, пусть все идет своим чередом. Люди должны знать, что мы против вредоносной информации. Не важно, в каком виде», – заявил Темпл.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют