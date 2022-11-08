Профсоюз игроков собирается обжаловать отстранение Ирвинга, а также навязанные баскетболисту «Бруклином» условия возвращения
Профсоюз игроков НБА собирается обжаловать отстранение разыгрывающего Кайри Ирвинга, а также навязанные баскетболисту его клубом «Бруклином» условия по возвращению в состав.
Об этом рассказал вице-президент профсоюза Джейлен Браун из «Селтикс».
Получивший дисквалификацию за публикацию поста со ссылкой на антисемитский фильм Ирвинг во вторник должен встретиться с комиссионером НБА Адамом Сильвером.
«Кайри допустил ошибку. Он что-то опубликовал. Эта ситуация никак не выделяется. Может быть, мы могли бы двигаться вперед, но условия, которые он должен выполнить, чтобы вернуться в команду – и здесь я выступаю даже не от себя, а в качестве вице-президента со стороны многих наших игроков – мы не согласны с условиями, которые необходимо выполнить для его возвращения. Ждем этой встречи во вторник, посмотрим, что из этого выйдет. Будем от этого отталкиваться», – заявил Браун.
Браун также отметил, что в коллективном соглашении нет пункта, касающегося сообщений в социальных сетях, поэтому наказание воспринимается профсоюзом как несправедливое.
«Условия его возвращения кажутся завышенными, и многие игроки выразили недовольство данными условиями. Это нарушение договора, не будем вдаваться в подробности. Но я ожидаю, что профсоюз подаст апелляцию, и будет интересно посмотреть, что выйдет из встречи во вторник», – добавил баскетболист.
«Бруклин» хочет, чтобы Ирвинг:
1. Принес извинения за то, что опубликовал ссылку на фильм, и осудил его как опасный контент, а также дал понять, что не разделяет антисемитские убеждения.
2. Пожертвовал 500 тысяч долларов Антидиффамационной лиге на борьбу с ненавистью и нетерпимостью в обществе.
3. Прошел специальные курсы по повышению восприимчивости к подобным проблемам, которые для него организуют «Нетс».
4. Прошел специальные курсы по профилактике антисемитизма и ненависти, которые для него организуют «Нетс».
5. Встретился с представителями Антидиффамационной лиги, а также с лидерами еврейских общин Бруклина.
6. После прохождения первых пяти шагов встретился с владельцем Джо Цаем и представителями клуба и продемонстрировал, что осознал свои ошибки и серьезность того вреда, который причинил, и заверил, что подобное поведение не повторится.
Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют
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