«У меня больше денег, чем у тебя». Шакил О’Нил ответил на выпад Канье Уэста

Американский музыкант, продюсер и дизайнер Канье Уэст выложил новые посты в социальных сетях по поводу скандала с продвижением звездой «Нетс» Кайри Ирвингом антисемитского фильма.

Уэст упомянул и легендарного игрока НБА Шакила О’Нила, который назвал Кайри «идиотом». Затронув тему с Ирвингом, 45-летний миллиардер продолжил обсуждать Шака. Он написал о бизнесе 4-кратного чемпиона НБА и его деловых отношениях с Джейми Солтером.

50-летний О’Нил отреагировал в соцсетях.

«Поверь мне, ты не знаешь меня с этой точки зрения. Позаботься о своем бизнесе и, как сказал некогда великий Канье Уэст: «У меня больше денег, чем у тебя, так зачем мне тебя слушать».

Прислушайся к моему совету и наведи порядок в своем семейном бизнесе. Хорошего дня, брат», – написал Шак.

Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен