Маркус Смарт отказался отвечать на вопросы об Име Удоке и Кайри Ирвинге
Защитник «Бостона» Маркус Смарт на пресс-конференции после матча против «Нью-Йорка» (133:118) отказался комментировать недавние скандалы в НБА.
Смарт сказал, что не будет отвечать на вопросы журналистов об Име Удоке и о разыгрывающем «Бруклина» Кайри Ирвинге, а хочет сосредоточиться на обсуждении прошедшей игры.
Защитник завершил встречу с показателями 13 очков (5-9 с игры, 3-5 из-за дуги), 11 передач и 2 подбора.
«Селтикс» отстранили Удоку на один сезон за интимную связь с сотрудницей клуба. На этой неделе появился слух, что тренер может возглавить «Нетс» вместо уволенного Стива Нэша.
Ирвинг был отстранен «Бруклином» на пять матчей из-за того, что не сумел публично принести извинения после публикации в своих соцсетях ссылки на фильм антисемитского содержания.
Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри
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