Маркус Смарт отказался отвечать на вопросы об Име Удоке и Кайри Ирвинге

Защитник на пресс-конференции после матча против «Нью-Йорка» (133:118) отказался комментировать недавние скандалы в .

Смарт сказал, что не будет отвечать на вопросы журналистов об Име Удоке и о разыгрывающем , а хочет сосредоточиться на обсуждении прошедшей игры.

Защитник завершил встречу с показателями 13 очков (5-9 с игры, 3-5 из-за дуги), 11 передач и 2 подбора.

«Селтикс» отстранили Удоку на один сезон за интимную связь с сотрудницей клуба. На этой неделе появился слух, что тренер может возглавить «Нетс» вместо уволенного Стива Нэша.

Ирвинг был отстранен «Бруклином» на пять матчей из-за того, что не сумел публично принести извинения после публикации в своих соцсетях ссылки на фильм антисемитского содержания.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри