Си Джей Макколлум – о Кайри Ирвинге: «Самым важным было то, что он извинился»

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Президент профсоюза игроков НБА, защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум впервые сделал публичное заявление касательно ситуации с Кайри Ирвингом («Бруклин»), который опубликовал в социальной сети ссылку на антисемитский фильм.

«Самым важным было то, что он извинился.

Он проявил эмпатию. Я думаю, что это полезный опыт для него. Он не понял масштаб фильма, потому что не смотрел его. И я думаю, что он не понял масштаб людей, которых это затронуло, как их это затронуло и как быстро может распространяться ненависть.

Можно с уверенностью сказать, что Кайри и все мы, конкретно я, осуждаем антисемитизм в любой форме. Я определенно против этого. Я верю в продвижение равенства и разнообразия», – сказал Макколлум.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют

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