Дрэймонд Грин – об энергии Карри в 4-м матче финала: «Он хотел защитить меня и отвлекал внимание на себя»

Форвард «Уорриорз» вспомнил третий и четвертый матчи финальной серии с «Селтикс» в , когда зрители были настроены агрессивно против него.

В четвертой встрече набрал 43 очка.

«Я был ужасен в третьей игре, просто чертова катастрофа. И реальность такова, что я был слегка выбит из колеи, потому что совсем не ждал того, что случилось.

Я понимал, что будут освистывания, что народ будет что-то кричать в мой адрес, но я не ожидал, что 21 тысяча человек будет скандировать «Пошел ты, Дрэймонд». Когда я оказывался рядом с трибунами, то слышал «Пошел нахрен, сучка». Так что я был немного не в себе от всего этого, что обернулось в итоге не самой лучшей игрой.

Про себя я эгоистично думаю, что эмоции Стефа в четвертой игре были вызваны желанием защитить меня. Никто не переубедит меня в этом. Я не мог найти свою игру. Мне кажется, Стеф четко это понимал и отвлекал внимание на себя», – сказал Грин.

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