«Дюжина перстней». Леброн выложил фото со Стефом Карри и Дрэймондом Грином

Звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал в инстаграме фотографии со свадьбы форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина.
На одном из фото Леброн запечатлен с Дрэймондом и MVP финала-2022 Стефеном Карри. Каждый из баскетболистов становился чемпионом НБА четыре раза.
«Дюжина перстней», – подписал фотографию Джеймс.
Известно, что на свадьбе также присутствовали Сет Карри («Бруклин»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Дэмиан Лиллард («Портленд»), Мозем Муди («Голден Стэйт»), Хуан Тоскано-Андерсон («Лейкерс») и Кентавиус Колдуэлл-Поуп («Денвер»).
«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами
Фото – инстаграм Леброна Джеймса