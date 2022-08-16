«Дюжина перстней». Леброн выложил фото со Стефом Карри и Дрэймондом Грином

Звезда «Лейкерс» опубликовал в инстаграме фотографии со свадьбы форварда «Голден Стэйт» .

На одном из фото Леброн запечатлен с Дрэймондом и MVP финала-2022 . Каждый из баскетболистов становился чемпионом четыре раза.

«Дюжина перстней», – подписал фотографию Джеймс.

Известно, что на свадьбе также присутствовали Сет Карри ( ), Джейсон Тейтум ( ), Дэмиан Лиллард ( ), Мозем Муди («Голден Стэйт»), Хуан Тоскано-Андерсон ( ) и Кентавиус Колдуэлл-Поуп («Денвер»).

«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами

Фото – инстаграм Леброна Джеймса