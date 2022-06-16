Дрэймонд Грин о 10-летии трио с Карри и Томпсоном: «Не могу представить, что прошел этот путь с кем-то другим»

Форвард «Уорриорз» эмоционально высказался на тему совместного выступления со и Клэем Томпсоном.

Трио существует уже 10 лет.

«Был забавный момент, когда мы летели на шестую игру. Я сидел вместе со Стефом и Клэем. Проходя мимо нас, Боб Майерс ухмыльнулся: «Вы все еще можете сидеть рядом друг с другом?»

Я не могу представить, что прошел этот путь с кем-то другим. Еще назову , он тоже с нами давно и очень важен... Мы подняли эту команду с самых низов, весь этот проект строился при нашем участии. И в такой ситуации ты воспринимаешь его как свое детище, это близкая тебе вещь. Мы со Стефом и Клэем уважаем и ценим друг друга. Все это затрагивает не только баскетбольную составляющую. Подобные связи – это навсегда. Мы связаны навсегда.

Осознание того, что мы вместе уже десять лет – это что-то особенное. Здорово отмечать десятилетие сотрудничества в нынешней позиции, когда мы в одной победе от титула. Но сделать это будет нелегко, так что у нас должен быть правильный настрой», – рассказал Грин.

Двойник Клэя Томпсона пробрался на паркет перед 5-м матчем и 10 минут изображал игрока. Теперь его забанили пожизненно