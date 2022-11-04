Разыгрывающий стал героем концовки матча с (130:129).

За 37,1 секунды до сирены Саггс исполнил 3-очковый при счете 126:126 с сопротивлением Клэя Томпсона.

Через несколько секунд Джейлен перехватил мяч, который был адресован на . 5-й номер драфта-2021 реализовал один штрафной, после чего Томпсон дальним попаданием сократил отставание «воинов» до минимального, но в оставшееся время флоридцы все же удержали победу.

На счету Саггса 26 очков (9 из 17 с игры), 9 передач и 4 перехвата при 3 потерях.

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