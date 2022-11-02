Стефен Карри – об отмене фола Батлера: «Ужасное решение. Но что я понимаю в судействе?»

За 1:39 до конца матча между и (116:109) судьи поменяли решение после челленджа Эрика Споэльстры и отменили фол при броске из-за дуги.

Посмотрев видеоповтор, арбитры пришли к выводу, что Батлер коснулся кисти Карри уже после фазы броска.

«Они дали другу другу пять», – сказал арбитр Билл Кеннеди.

По мнению Карри, арбитры совершили ошибку.

«Ужасное судейское решение. Я уже шел к линии, собирался пробить три штрафных. Обидно. Очевидно, что был большой контакт. Я не знаю, что увидели арбитры, они сказали, что мы дали другу другу пять. На мой взгляд, бросающему игроку должно быть позволено закончить движение. Но что я понимаю в судействе?» – сказал Карри.

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