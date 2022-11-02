Стефен Карри – об отмене фола Батлера: «Ужасное решение. Но что я понимаю в судействе?»
За 1:39 до конца матча между «Майами» и «Голден Стэйт» (116:109) судьи поменяли решение после челленджа Эрика Споэльстры и отменили фол Джимми Батлера при броске Стефена Карри из-за дуги.
Посмотрев видеоповтор, арбитры пришли к выводу, что Батлер коснулся кисти Карри уже после фазы броска.
«Они дали другу другу пять», – сказал арбитр Билл Кеннеди.
По мнению Карри, арбитры совершили ошибку.
«Ужасное судейское решение. Я уже шел к линии, собирался пробить три штрафных. Обидно. Очевидно, что был большой контакт. Я не знаю, что увидели арбитры, они сказали, что мы дали другу другу пять. На мой взгляд, бросающему игроку должно быть позволено закончить движение. Но что я понимаю в судействе?» – сказал Карри.
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