Стеф Карри забавно отреагировал, когда Скотт Фостер объявил о судейском решении в пользу «Уорриорз»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри отпраздновал эпизод в концовке матча с «Орландо» (129:130), когда судьи после просмотра повтора приняли решение в пользу калифорнийской команды.
Главный тренер «Мэджик» Джамал Мозли воспользовался правом на челлендж после того, как Карри заработал право на три штрафных в результате столкновения с Францом Вагнером.
Рефери Скотт Фостер объявил, что принятое решение остается в силе, Карри победно вскинул руки вверх.
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