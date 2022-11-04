Стеф Карри забавно отреагировал, когда Скотт Фостер объявил о судейском решении в пользу «Уорриорз»

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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри отпраздновал эпизод в концовке матча с «Орландо» (129:130), когда судьи после просмотра повтора приняли решение в пользу калифорнийской команды.

Главный тренер «Мэджик» Джамал Мозли воспользовался правом на челлендж после того, как Карри заработал право на три штрафных в результате столкновения с Францом Вагнером.

Рефери Скотт Фостер объявил, что принятое решение остается в силе, Карри победно вскинул руки вверх.

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