Эдриан Воджнаровски: «Симмонс является источником недовольства Дюрэнта и других игроков «Нетс»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски считает, лидер Кевин Дюрэнт и другие игроки команды недовольны выступлением на старте сезона.

«Я думаю, что Бен Симмонс является источником недовольства и других игроков «Нетс», поскольку сейчас не может находиться на площадке из-за травмы колена, а до этого показывал, что далек от того, чтобы снова стать эффективным игроком.

По-моему, это основная причина того, почему «Нетс» находятся на последнем месте в лиге по защите. Эта команда была построена и реконструирована вокруг идеи о том, что Бен Симмонс будет играть важную роль, особенно в обороне, особенно на подборе и, конечно же, в нападении», – сказал Воджнаровски.

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