Бен Симмонс – об отказе бросать в решающий момент плей-офф-2021: «Я сыграл плохо, но не являюсь причиной поражения»

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Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс прокомментировал критику в свой адрес после вылета из плей-офф НБА-2021.

В концовке 7-го матча серии 2-го раунда против «Атланты» Симмонс, выступавший тогда за «Филадельфию», отдал передачу на партнера вместо того, чтобы завершить атаку открытым броском.

«Будь у меня еще одна попытка, я бы действовал агрессивно, заработал штрафные. Но на этом моменте сделали слишком большой акцент. Я сыграл плохо, но многие парни сыграли плохо. Я не являюсь причиной поражения», – заявил Симмонс.

«Филадельфия» оконфузилась в седьмом матче против «Атланты». Полный провал «процесса»: Эмбиид опять с травмой, Симмонс – без броска, Риверс – без идей

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