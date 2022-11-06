Бен Симмонс – об отказе бросать в решающий момент плей-офф-2021: «Я сыграл плохо, но не являюсь причиной поражения»

Разыгрывающий прокомментировал критику в свой адрес после вылета из плей-офф НБА-2021.

В концовке 7-го матча серии 2-го раунда против «Атланты» Симмонс, выступавший тогда за «Филадельфию», отдал передачу на партнера вместо того, чтобы завершить атаку открытым броском.

«Будь у меня еще одна попытка, я бы действовал агрессивно, заработал штрафные. Но на этом моменте сделали слишком большой акцент. Я сыграл плохо, но многие парни сыграли плохо. Я не являюсь причиной поражения», – заявил Симмонс.

«Филадельфия» оконфузилась в седьмом матче против «Атланты». Полный провал «процесса»: Эмбиид опять с травмой, Симмонс – без броска, Риверс – без идей