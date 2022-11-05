Бен Симмонс: «Хочу сыграть за Австралию на Олимпиаде»

Защитник признался, что хочет сыграть за сборную Австралии на Олимпиаде 2024 года в .

«Конечно, я хотел поехать в Токио и сыграть с Данте Экзамом, Джо Инглсом и Пэтти Миллсом, но если коротко, я был в плохом состоянии, и поэтому я там не сыграл.

Хочу ли я играть за Австралию? Сто процентов. Сыграю ли я когда-нибудь? Сто процентов. Я поеду на Олимпиаду. Это не вопрос – это моя мечта. Но я не позволю никому указывать мне, когда и как мне что-то делать», – заявил Симмонс.

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