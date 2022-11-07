«Ховентуд» расстался с Джарродом Джонсом

Испанский расстался с тяжелым форвардом Джарродом Джонсом (32 года, 206 см) по истечении краткосрочного контракта. Соглашение с игроком было рассчитано на один месяц.

Джонс сыграл три матча в Еврокубке, набирая 7,7 очка, 3,0 подбора, 0,3 передачи и 0,3 перехвата в среднем за встречу. Показатели в ACB составили 6,0 очка, 4,0 подбора, 1,3 перехвата, 0,3 передачи и 0,3 блок-шота.

Джонс завершил предыдущий сезон в Китае в составе клуба «Чжэцзян».

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