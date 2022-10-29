ACB. «Гран-Канария» – «Тенерифе», «Ховентуд» сыграет с «Сарагосой» и другие матчи
В субботу, 29 октября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Гран-Канария» примет «Тенерифе», «Ховентуд» дома сыграет с «Сарагосой».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 октября, 19.00, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
- Дата проведения
- 29 октября, 19.00, «Pavelló Nou Congost»
- Дата проведения
- 29 октября, 21.45, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
- Дата проведения
- 29 октября, 21.45, «Гран-Канария Арена»
Положение команд: Реал – 4-1, Гран-Канария – 4-1, Барселона – 4-1, Тенерифе – 4-1, Бильбао – 3-2, Гранада – 3-2, Бреоган– 3-2, Мурсия – 3-2, Валенсия – 3-2, Баскония – 3-2, Уникаха – 2-3, Обрадойро – 2-3, Фуэнлабрада – 2-3, Ховентуд – 2-3, Манреса – 1-4, Бетис – 1-4, Жирона – 1-4, Сарагоса – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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